Muž i sinovi tražili Hanku, ona poručila: “Otišla sam od manipulatora, započinjem novi život”

Prije dva dana društvene mreže i lokalne zajednice uznemirila je informacija da je Hanka iz Gračanice nestala, nakon što je napustila porodičnu kuću i otišla automobilom Volkswagen Golf 5.

Porodica je navela da je Hanka posljednji put viđena u subotu, 22. novembra, oko 22 sata, nakon čega joj se gubio svaki trag, piše press.

Muž i sinovi uputili su apel građanima i portalima da pomognu u potrazi.

Međutim, situacija je ubrzo dobila neočekivan obrat.

Hanka se javila – tvrdi da nije nestala, nego otišla dobrovoljno

U komentaru koji je sama objavila na društvenim mrežama, Hanka je poručila da nije nestala, nego da je svjesno i samostalno napustila porodični dom, te zamolila portale i komentatore da prestanu objavljivati dezinformacije i njene lične podatke.

Prenosimo njenu izjavu u cijelosti:

„Ja sam Hanka. Nisam nestala, nego sam samovoljno otišla. Molim sve portale da uklone objavu jer su navodi neistiniti. I molim sve dobre ljude da uklone komentare i prestanu objavljivati moje ime i prezime, moje registarske tablice.

Započinjem novi život, sa starim životom ne želim da imam više ništa, niti sa tim manipulatorom s kojim sam živjela 14 godina u nadi da će nekad biti bolje. I nikad nije bilo bolje.

Shvatila sam da je najbolje i odlučila se na taj korak da započnem novi život i odem iz svoje kuće i od svoje babovine. Hvala na razumijevanju.“

