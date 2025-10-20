Crna hronika

Tragična nesreća kod Livna: 18-godišnjak preminuo nakon što je auto udario u krave na cesti

7.1K  
Objavljeno prije 1 sat

Mladić (18) iz Livna preminuo je nakon saobraćajne nesreće, prilikom koje je automobil, u kojem je bio, udario u krave na cesti.

Kako je navedeno iz policije, u četvrtak navečer se dogodila nesreća u mjestu Orguz kod Livna u kojoj su prvobitno bile povrijeđene tri osobe.

Putničko motorno vozilo, marke BMW, kojim je upravljao 19-godišnjak iz Livna udario je u krave na cesti. Tom prilikom je povrijeđen vozač, kao i 20-godišnjak iz Širokog Brijega i 18-godišnjak iz Livna.

18-godišnjak je preminuo u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar od posljedica saobraćajne nesreće.

U automobilu je bio i 19-godišnjak koji je prošao bez povreda, prenosi Klix.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh