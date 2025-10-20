Tragična nesreća kod Livna: 18-godišnjak preminuo nakon što je auto udario u krave na cesti

Kako je navedeno iz policije, u četvrtak navečer se dogodila nesreća u mjestu Orguz kod Livna u kojoj su prvobitno bile povrijeđene tri osobe.

Putničko motorno vozilo, marke BMW, kojim je upravljao 19-godišnjak iz Livna udario je u krave na cesti. Tom prilikom je povrijeđen vozač, kao i 20-godišnjak iz Širokog Brijega i 18-godišnjak iz Livna.

18-godišnjak je preminuo u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar od posljedica saobraćajne nesreće.

U automobilu je bio i 19-godišnjak koji je prošao bez povreda, prenosi Klix.

