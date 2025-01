Državljanin BiH osuđen i protjeran iz Švajcarske zbog brutalnog napada na djevojku

Sud u švajcarskom Sent Galenu osudio je danas državljanina Bosne i Hercegovine na 42 mjeseca zatvora te ga kaznio protjerivanjem iz zemlje na 10 godina zbog brutalnog napada na svoju, tada još uvijek maloljetnu, djevojku.

Kako prenose švajcarski mediji, ovaj 30-godišnjak je rođen u St.Galenu, ali ima državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Na današnjem, ujedno posljednjem ročištu, svjedočila je napadnuta djevojka koja je rekla da je njen bivši momak imao česte izlive bijesa i ljubomore. Više nije u kontaktu sa njim. A, sve se desilo u proljeće, 2022. godine kada ga je prijavila zbog agresivnog napada pod uticajem alkohola.

Navodno, htio je da provjeri njen telefon, a navodno je sumnjao da se ona sviđa i njenom radnom kolegi, što je samo produbljivao osjećaj ljubomore, koji je doveo do agresivnog ispada.

Do napada je došlo u jednoj podzemnoj garaži kada ju je on prvo udario u glavu, a zatim i pesnicom u stomak. Od siline udarca, ona je pala i neko vrijeme je bila u nesvijesti. Ipak, on se nije tu zaustavio, već ju je nekoliko puta šutirao u glavu i stomak. Navodno ju je vrijeđao sve dok ju je udarao.

Rezultat svega je krvarenje iz lijevog uha, krvarenje iz očnih kapaka, slomljena jagodična kost, te dislocirana vilica.

Iako je tužilaštvo tražilo 30 mjeseci zatvora, sudija je rekao da je dosudio 42 mjeseca baš zbog udaraca nogom dok je bila već na zemlji.

Inače, njemu je zbog ranijih krivičnih djela i presuda već ukinuta boravišna dozvola, a protjerivanje iz zemlje je objašnjeno činjenicom da je već u više navrata kršio uslovne kazne, pišu nezavisne.

