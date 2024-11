Mahir Petrović se javljao djevojčici (15), njen otac mu polupao automobil: “Šta ima on da joj se javlja?”

S.Lj. je otac maloljetnice. On tvrdi i da zbog toga polupao automobil Petroviću.

Podsjećamo, Petrović je prošle godine privođen jer je Audijem usmrtio pješaka Jozu Batinića, a nakon nesreće je pobjegao i mjesecima se sakrivao.

Petrović se sada suočen s ozbiljnim optužbama za pe.ofiliju.

Naime, kako je rekao otac S.Lj. za Avaz, on je PS Gornji Vakuf prijavio pjevača Mahira Petrovića koji je prema njegovim riječima uznemiravao njegovu 15 -godišnju kćerku. Otac je kazao da je sam otišao u policiju da sebe prijavi jer je slupao automobil pjevaču, a nakon što je utvrdio da je slao poruke njegovoj kćerki da se sastanu u gluho doba noći.

Događaj se desio u noći između četvrtka i petka, odnosno između 07. i 08. novembra 2024. , a S. Lj. tvrdi da je policija odmah, nakon njegove prijave kod Mahira Petrovića obavila pretres 8. novembra navečer.

Otac S. LJ. je u noći vidio poruku koju je dobila njegova maloljetna kćerka u kojoj je muška osoba nagovara da izađe vani da se vide.

“Ja sam odgovorio umjesto nje: „Ko si ti, dođi pred kuće da te vidim“. On je autom došao pred našu kuću i ja sam odmah prepoznao Mahira. Istrčao sam i polupao mu auto. Tu noć, ne znam jesam li bahato postupio stukao sam mu auto, on mi je pobjegao, a onda sam sebe prijavio policiji da kažem zašto sam to uradio”, naveo je ogorčeni otac.

Dodao je da je o svemu upoznata i tužiteljica Tužilaštva SBK.

“Ona je digla raciju. U petak navečer odmah mu je upala policija u stambeni objekt. U razgovoru s našom policijom imao sam osjećaj da sam ja gori nego on, to me potreslo, šta mu se dozvoljava i oprašta. Ja bih kroz vatru išao za svoje dijete, sad njegovi roditeljii žele samnom razgovorati, o čemu. Ovo s mojom kćerkom možda traje otprije, nije ovo odjednom. Šta on ima da se petlja s djevojčicom od 15 godina”, kazao je S. LJ. koji u strahu za sigurnost djevojčice nije slao kćerku u školu.

Otac tvrdi da je još jedan otac maloljetne djevojčice iz Gornjeg Vakufa prijavio Petrovića.

O događaju koji je opisao S. LJ. oglasili su se i iz Tužilaštva SBK.

“U pogledu događaja koji je prijavljen između 07. i 08.11.2024.godine, obaviješten je dežurni tužilac koji je naložio ovlaštenim službenim licima MUP SBK da provjere sve okolnosti i prikupe informacije i dokaze povodom tog događaja, te da nakon što prikupe informacije i dokaze, iste dostave ovom Tužilaštvu radi procjene postojanja elemenata krivičnog djela propisanih Krivičnim zakonom FBiH”, navela je za Avaz Meliha Mešan, glasnogovornica Tužilaštva SBK.

