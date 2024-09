Ljubomorna Visočanka završila na optuženičkoj klupi: Mislila da je muž vara pa sama sebi slala prijeteće poruke

Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona podiglo je optužnicu protiv ženske osobe inicijala H. E. iz Visokog zbog krivičnog djela lažno prijavljivanje. Optužnicu je u cijelosti potvrdio sudija za prethodno saslušanje Općinskog suda u Visokom.

Ružna žena

Prema navodima iz optužnice, ljubomorna Visočanka je 8. februara ove godine Policijskoj stanici u Visokom podnijela krivičnu prijavu protiv nepoznatog počinioca zbog ugrožavanja sigurnosti. Navela je da je tog dana dobila poruke prijetećeg sadržaja s telefonskog broja nepoznatog pošiljaoca na njen telefonski broj.

Poruka je glasila: “Hej, baš si ružna žena na Viberu, reci čovjeku da mi ostavi ‘trebu’ na miru, ubit ću ga, znam gdje je, ubit ću njega i vas, znam sve o vama, nek joj još bilo kad priđe, on je danas gotov, ja sam spreman na sve za nju učiniti, gotovi ste svi ako je ne ostavi i prestane zvati, nek je ostavi na miru, ne zna on s kim se povez’o, lagat će mu sve samo da dobije ono što treba, ako ne prestane danas sve, on neće noć spavati, nit ćete ga više vidjeti.“

Spava kod “trebe”

Uslijedila je i druga poruka: „Sve već dugo to njihovo traje, ti si luda žena, što mu vjeruješ, moja ‘treba’ ima tvoj broj, ali zadnji put sam rek’o da prestane, noć nećete prenoćiti, on spava s njom svaku noć, ja ih pratim, dođe po njega i odu do moje ‘trebe’, ali je danas zadnji dan, sa mnom bude malo, ode njemu, ali neće više tako biti, da znate kakvog muža imate, džaba čekate, njemu je ona bitnija od vas, ali više neće biti… ubit ću ga.“

Istragom je utvrđeno da je ona kupila drugi mobitel i spomenute prijeteće poruke sama napisala i sebi slala, a navodno sve zbog sumnje da je suprug H. M. vara.

Sve je znala

– Na opisani način je lažno prijavila da je učinjeno krivično djelo, što je i htjela, dakle, lažno prijavila da je učinjeno krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iako je znala da to djelo nije učinjeno, čime je počinila krivično djelo lažno prijavljivanje – navedeno je u optužnici, prenosi Avaz.

Facebook komentari