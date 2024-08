Bezbrižan odmor pretvorio se u tragediju: Ovo su djevojka i mladić koji su se utopili u Ramskom jezeru

Tijelo su pronašli pripadnici ronilačkog tima Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona na dubini od 19 metara i udaljeno 70 metara od obale Ramskoga jezeraOkolnosti koje su dovele do utapanja dvoje mladih još uvijek nisu poznate, a policijski uviđaj je u toku kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice, piše Rama-Prozor.info,piše Presmedia

Neslužbeno se saznaje da je djevojka iz Ivanovca, a mladić iz Nedelišća, piše Emedjimurje.

Dvoje mladih Međimuraca nisu prvi put boravili na ovom području, već su prethodnih godina dolazili kao turisti. Ove godine su iznajmili kuću u blizini jezera gdje su planirali provesti godišnji odmor.

To popodne odlučili su provesti kupajući se u Ramskom jezeru, no njihov naizgled bezbrižan odmor pretvorio se u tragediju. Okolnosti koje su dovele do utapanja još uvijek nisu poznate, a lokalne vlasti nastavljaju s istragom kako bi se razjasnili svi detalji nesreće, javio je u Dnevnik HTV-a u podne novinar Ilko Barbarić.

