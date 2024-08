Tužna priča Amara Suljića: “Umjesto svadbe porodica spremala dženazu”

Da tragedija bude veća, Amar, koji je preminuo 17. avgusta, spremao je svadbu, ali, umjesto svadbenog veselja, on je sahranjen. Prema tvrdnjama prijatelja, Amar je bio duboko pogođen tragičnom smrću svoje sestre Lejle, koja je preminula 3. jula 2022. nakon što je udarena na pješačkom prijelazu na Ilidži, piše crna-hronika.

Vozač koji je uzrokovao ovu tragediju Haris Frelih još je na slobodi, što je dodatno pogoršalo bol i tugu u porodici Suljić.

Ovo je potvrdila i njihova neutješna majka Fatima. Ispričala je da je Amar dobio upalu gušterače te da je to uzrok smrti, barem tako tvrde u bolnici. Ljekari su rekli da je uzrok stres. Bio je vezan za za svoju sestru.

“Javili su mu se jaki bolovi 5. jula ove godine i odmah je odvezen u bolnicu, gdje su ga ljekari pitali da li pije, drogira li se. Naravno, niti je pio niti se drogirao. Tek kada je Amar počeo plakati i rekao ljekaru da je izgubio sestru, oni su mu rekli da je uzrok njegove bolesti zapravo stres. Mnogo je bio vezan za Lejlu”, ispričala je za “Avaz” kroz suze Fatima, majka Amara i Lejle.

Plačući je izustila da je Lejlu izgubila prije dvije godine, a sada i Amara, na drugu godišnjicu Lejline pogibije.

“Sve je krenulo od dana kada smo obilježavali drugu godišnjicu pogibije moje Lejle. Taj isti dan, 3. jula 2024., trebalo se održati i suđenje vozaču koji je ubio moju kćerku, a Amarovu sestru, ali je odgođeno. Amarova želja da ga vidi u pritvoru i bol zbog gubitka sestre, sve se to sakupilo i srce mog sina više nije moglo izdržati. Umjesto svadbe, spremili smo mu dženazu”, govori tužnim glasom Fatima.

Ispričala je da je “Amarova velika želja bila da ubica njegove sestre završi iza rešetaka, ali to nije dočekao”.

“Barem da mu se duša tamo smiri. Sada su zajedno. Ne daj Bože nikome moju bol, moju patnju, moje sve… “, uz težak uzdah reče majka Fatima.

Majka koja je sahranila dvoje djece kazala je da je vozač koji je odveo u smrt njenu Lejlu na slobodi te da suđenje još traje.

“Vozač koji je ubio moje dijete radi, uživa u životu, a moje dvoje djece truhne. Želim mu da ga stigne pravda i da ga više ne gledam na ulici. Dok on uživa, mi tugujemo. Moje djece više nema. Kome da se ja sad radujem”, govori tiho Fatima.

Pročitajte potresni status Amarovog prijatelja:

Ja ne čestitam nove godine, bajrame, božiće, rodenđane rijetko i to ako je nekom djetetu rođendan. Godinama. Ako te vidim uživo ok. Ovaj momak. Moj drug, adeš( imenjak) kolega je zaslužio FB status. FB status moj i desetina ljudi koji su danas istu ili drugu sliku stavili Amću Suljića neće vratiti među nas. On vise ne diše, srce mu ne kuca i nikad vise kucati neće.

Aliiii, ovi FB statusi ili suze ljudi znače, on se neće smijati, tugovati, nece ga zub boliti, ali JE ZA OVOG ŽIVOTA OSTAVIO TRAG. Bebo moja plaću ljudi, Hido se sastaviti ne može, vrijedilo je da se rodilš samo zbog toga. Ljubi te stariji brat, neću te više nervirati. Nije ovo status za tebe, ovo je FB status za one koji ga mogu pročitao, da budu bolji, za tvoj hatar.

Ima pjesma neka Oliver, Trag u beskraju, ostavio si ga Rundo. Možda i čitas, možeš si sa svojim rahmetli sestrom Lejlom, nadam se da jesi, ne vjerujem puno izgubio sam vjeru.

Kako god znaš šta znam i šta mi olakšava, ako Bog ne postoji ti više ne patiš, ni od bolesti, ni od tuge što nam život da, da gubimo one koje volimo ( kao što je raja izgubila tebe i plaćemo), ako se ja varam, pa Bog postoji, znam gdje si ti, sa svojim sestrom Lejlom i čekas svoje voljene. Sukno sam rakijica puno brzo, voli te drug, kolega, imanenjak.

Vjerio si se, 28 godina, nisi se oženio, Silma tvoja, drug moj, imao si dvije godine otprilike ženu koja te voli. Nasrah ja. Bože ako postojis molim te da moju bebu Amara spojiš u džennetu sa sestrom, banom, svima koje je volio. Za vas ostale ljudi za koje je i više post, samo da vas zamolim jednu jednostavnu stvar.

Nemojte biti šu.ci, budite ko ovaj divni, nad.kani, tužni, fini, DOBRI Amar Suljić. Bebo nikad te zaboraviti neću majke mi moje, a samo mi je još ona od najbližih ostala. Volim te majke mi.

