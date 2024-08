Policija nije potvrdila da je napadač iz Nevesinja bio migrant

Sigurnosna situacija na području Nevesinja, nakon sinoćnjeg vatrenog okršaja u kome je jedna osoba u razmjeni vatre s policijom ubijena, nije narušena, ocijenio je načelnik Policijske uprave (PU) Trebinje Siniša Laketa na izvanrednoj konferenciji za novinare.

Iznoseći detalje jučerašnjeg događaj, Laketa je kazao kako je u ponedjeljak, 19. kolovoza, oko 16:40 sati policija zaprimila dojavu da je nepoznata osoba aktivirala ručnu bombu prema mještanima sela Zovi Do, općina Nevesinje.

Na teren su izašli policijski službenici Policijske stanice Nevesinje, koji su evakuirali mještane i opkolili kuću u kojoj se nalazila osoba koja je aktivirala bombu.

– Osoba se oglušila o pozive policije da napusti kuću i s više hitaca iz vatrenog oružja zapucala je prema policijskim službenicima. Na mjesto događaja uskoro su izašli pripadnici žandarmerije i pripadnici PU Trebinje i krenuli u rješavanju krizne situacije. Oko 23 sata osoba je otvorila vrata kuće i uz povike ‘ Allahu ekber’ počela pucati prema policiji nakon čega je osoba lišena života od strane pripadnika PU Trebinje – kazao je Laketa.

Načelnik PU Trebinje dodao je kako se napadač koristio engleskim i francuskim jezikom, ali nije potvrdio napise medija da se radio o migrantu.

Laketa je dodao kako je protudiverzantskim pregledom kuće utvrđeno da je u kući bio sam te je demantirao napise pojedinih medija da su tijekom jučerašnjeg dana pripadnici PS Nevesinje privodili migrante na području sela Zovi Do.

Po njegovim riječima, napadač je koristio dvije vrste automatskog i poluautomatskog oružja, koje se po važećim zakonima ne može legalno posjedovati, te je u jednom trenutku aktivirao i prema policijskim službenicima bacio ručnu bombu.

– Je li to oružje donesene u kuću ili je već bilo tu, kao i to koje su bile namjere te osobe, to su stvari koje očevida treba utvrditi. Trenutno se pod vodstvom okružnog javnog tužitelja obavlja očevida nakon kojeg ćemo imati kompletnije podatke o ovom događaju – kazao je načelnik PU Trebinje Siniša Laketa, piše Fena.

