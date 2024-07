Do kraja sedmice vrijeme idealno, a onda slijedi novi toplotni talas

Temperature zraka izmjerene u 11:00 sati (°C): Bjelašnica 4; Sokolac 16; Bugojno 17; Livno i Sarajevo 19; Srebrenica, Tuzla i Zenica 20; Drvar 21; Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Prijedor, Sanski Most i Zvornik 22; Široki Brijeg i Trebinje 23; Neum 25; Mostar 26°C.

Danas u Bosni većinom umjereno oblačno, prolazno može biti i pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27°C, na jugu zemlje do 29°C.

Kako su objavili na stranici BHMeteo, do kraja ove sedmice će biti idealno ljetno vrijeme.

“Iz dana u dan sve vise sunčanih intervala uz postepeni porast temperatura, ali bez napornih vrućina. Noći ostaje ugodne i svježe, idealne za naspavati se. Uz kruženje nešto nestabilnijeg vazduha, još danas i sutra rijetko može pasti koja kap kiše ili kratkotrajni pljusak, bez nevremena. U petak i za vikend sunčano. Od vikenda postepeni povratak ljetnih vrućina, u početku podnosljivo dok u narednoj sedmici one mogu prerasti u novi toplotni talas”, navode iz BHMeteo.ba.

Podsjećamo, i bh. meteorolog Nedim Sladić jučer je objavio da nepovoljne vremenske prilike ostavljamo iza nas i slijedi duži period bez većih padavina.

Prognoza za naredne dane FHMZ-a

U četvrtak 4.7.2024. u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijetko može pasti malo kiše. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27°C, na jugu zemlje do 30°C.

U petak 5.7.2024. u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C, na jugu zemlje do 33°C.

U subotu 6.7.2024. u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34°C.

U nedjelju 7.7.2024. u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36°C, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari