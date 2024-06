Dodik: Završen dokument o “mirnom razdruživanju” biće ponuđen Federaciji BiH

Dodik je istakao da je “dokument donesen imajući u vidu nemogućnost da BiH normalno funkcioniše, čak ni u okvirima Dejtonskog sporazuma” koji je, kako kaže, “razvaljen intervencijama najviše stranaca, uz asistenciju Bošnjaka”.

Predsjednik RS je naveo da ovaj dokument predviđa da se formiraju dvije nezavisne političke i teritorijalne cjeline koje će živjeti i funkcionisati u skladu sa sporazumom nastalim na bazi toga.

“Određene stvari koje sada postoje, granica i neke druge, trebalo bi da funkcionišu tri do pet godina, a u međuvremenu da se urede odnosi kako bi to najbolje funkcionisalo u korist i ljudi i roba, tako da ne bude nekih posebnih zastoja te vrste”, pojasnio je Dodik za “Sputnjik”, a prenosi Srna.

On je naveo da je dokument veoma studiozno urađen i da će iza njega stati Vlada i Narodna skupština Republike Srpske, prenosi N1.

“To je na bazi Dejtonskog sporazuma, jer on predviđa da je Republika Srpska strana, kao što je to i Federacija. Neće se uključivati zajednički nivo jer on nema ništa s tim – on je izveden iz dva entiteta”, rekao je Dodik.

On je istakao da je “strani faktor htio da u hijerarhijskom i svakom drugom smislu da primat zajedničkom nivou, što je potpuno obrnuta suština Dejtonskog sporazuma”.

“Usput oni uporno govore kako oni brane Dejtonski sporazum, a mislim da su ga oni srušili do mjere da se on više ne može vratiti na svoje izvorne temelje”, rekao je Dodik.

Predsjednik RS je istakao da je zato važno da “Republika Srpska odbrani svoje interese na politički miran način kroz predlaganje rješenja koja će u narednim sedmicama biti ponuđena Federaciji”.

“Već čujemo da postoji nespremnost da se bilo šta raspravlja o tome, ali mi smo i razumjeli da je ovo tek početak kojim bi trebalo da animiramo javnost ne samo domaću, nego i onu u FBiH, a i međunarodnu da shvati da je BiH promašen projekat i da od njega ne može da se napravi ništa što bi bilo samoodrživo”, rekao je Dodik.

On je naveo da BiH može da bude protektorat, što se i pokazalo, ali ne može da bude samoodrživa.

Dodik je istakao da je dokument o mirnom razdruživanju početak i prijedlog Srpske, koja će ga uporno vraćati na javnu scenu, javne dogovore i rasprave.

“Insistiraćemo da se izjasne o tome, ne samo kroz odbijanje da se prihvati razgovor o tome, nego da se iznova uvijek vidi šta su to njihovi prijedlozi. Ako predlažete da nestane Republika Srpska, to nije opcija. To naprosto ne može da funkcioniše”, rekao je Dodik.

“Posljedica osuđujuće presude mogla bi biti razgradnja Republike Srpske”

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da posljedica osuđujuće presude koju bi mu eventualno izrekao Sudom BiH mogla da bude razgradnja Republike Srpske, ali da će on ponašati onako kako narod bude reagovao.

“Ako narod bude na to povio leđa i sageo se, onda je i moja borba besmislena, ako se narod digne i ne da se, onda ima smisla boriti se. Posljedice mogu biti razgradnja Republike Srpske”, istakao je Dodik.

Međunarodna zajednica, strane ambasade i političke opcije iz FBiH Dodikovu ideju o razdruživanju izričito je odbio jer krši Djeton i kako tvrde zakone koji vrijede u BiH.

Dragan Mioković, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kazao je za N1 da ukoliko dobije dokument o “mirnom razdruživanju” entiteta Republika Srpska od države Bosne i Hercegovine prvi njegov potez će biti Tužilaštvo BiH.

