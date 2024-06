Objavljena prognoza do 9. jula: Kiša i grmljavina do kraja sedmice, a onda…

Od petka više stabilnijeg vremena, duži sunčani periodi i natprosječno visoke vrijednosti temperatura zraka.

Ipak, atmosfera neće biti potpuno stabilna, sredinom naredne sedmice, postoji izgledi za slabije i povremene pljuskovite padavine, posebno u centralnim, sjevernim, sjeveroistočnim i istočnim predjelima zemlje, prenosi Novi.

Od 4. jula do kraja prognoznog perioda u Bosni je izgledno stabilnije vrijeme uz duže sunčane periode i visoke temperature zraka. Na jugu zemlje od 27. juna do kraja prognoznog perioda, očekuje se stabilno, sunčano i toplo vrijeme.

Do 2. juli, u Bosni minimalne jutarnje temperature kretaće se od 13 do 18, u Hercegovini od 16 do 21 °C, danju u Bosni i Hercegovini od 29 do 34 °C. Blago osvježenje očekuje se od 3. jula sa minimalnim temperaturama od 10 do 15 u Bosni, u Hercegovini od 11 do 16 °C i maksimalnim širom zemlje od 23 do 28 °C.

