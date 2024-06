Temperature danas u BiH idu i do 29 stepeni, ali su mogući pljuskovi

Poslije podne i dio noći kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se širom zemlje. Lokalno intenzivnije padavine na sjeverozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29 stepeni.

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Poslije podne ili tokom noći su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.

U ponedjeljak se očekuje oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Intenzivnije padavine na području Hercegovine. Krajem dana očekuje se prestanak padavina. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni.

U utorak, 4. juna, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi. Vjetar slab, uglavnom, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu i sjeveru zemlje do 27 stepeni.

U srijedu, 5. juna, sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u zapadni, sjeverozapadnim područjima Bosne i na sjeveru Hercegovine su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab, uglavnom, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 22 do 28 stepeni.

Kako je izjavio Sladić nedavno za “Avaz“, iza 6. juna može se očekivati “jačanje vrlo tople zračne mase preko Mediterana s područja Sjeverne Afrike”.

– Ovo bi uvjetovalo da temperature zraka porastu na vrijednosti uglavnom između 28 i 35 stepeni, što i dalje nije kriterij za toplotni val, ali u svakom slučaju to je signal da je ljeto sve bliže našoj zemlji – rekao je Sladić.

