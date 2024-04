Čeka nas nagla promjena vremena: Od 30°C do 15°C i manje u jednoj sedmici

Temperature zraka u 08 sati: Sokolac 4 stepeni, Bugojno, Sanski Most, Široki Brijeg i Srebrenica 8, Bihać, Bjelašnica, Ivan Sedlo i Livno 9, Zenica 10, Banja Luka, Sarajevo i Tuzla 11, Zvornik 12, Doboj 13, Bijeljina 14, Trebinje 15, Gradačac 16, Mostar i Neum 17 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 952 milibara, za 10 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, u sjevernim područjima Bosne lokalno do 32 stepena.

U Sarajevu sunčano. Najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni.

U ponedjeljak, 14. aprila, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na sjeveru Bosne do 20, a dnevna od 23 do 29, u sjevernim područjima Bosne do 32 stepena.

U utorak, 15. aprila, jutro sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno naoblačenje sa sjeverozapada. Poslije podne lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a tokom noći kiša i lokalni pljuskovi širom zemlje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozaoadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 20 do 26, na sjeveru Bosne do 28 stepeni.

U srijedu, 16. aprila, oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, a na planinama sa snijegom. U nizinama centralne, istočne i zapadne Bosne je moguć snijeg ili susnježica. Vjetar u Bosni slab sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slab do umjeren južni, tokom noći u skretanju na sjeverni. Jutarnja temperatura zraka u Bosni od 0 do 6, na jugu od 10 do 16, a dnevna u Bosno od 2 do 8, na jugu zemlje od 8 do 15 stepeni. prenosi Radiosarajevo

