Meteorolozi objavili kada se u BiH očekuju padavine uz znatno niže temperature

Sudeći prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), do 15. aprila prognozira se sunčano i toplo vrijeme, potom od 16. do 20. aprila izgledne su česte padavine, uz pojačan vjetar i temperature zraka niže od prosječnih za ovo doba godine.

Stabilnije vrijeme uz uobičajene temperature očekuje se od 21. pa do 26. aprila.

Od 23. aprila do kraja prognoznog perioda, odnosno do 26. aprila, očekuje se porast vrijednosti temperatura zraka, u Bosni tokom jutra od četiri do devet, u Hercegovini od šest do jedanaest, tokom dana u Bosni do 23, a u Hercegovini do 25 stepeni Celzijusa.

