Denis Bećirović iz Brisela: Ispunjeni su uvjeti da se BiH uputi poziv za članstvo u NATO-u

Medijima se prvo obratio Jens Stoltenberg.

Stoltenberg je spomenuo svoju posjetu Bosni i Hercegovini u novembru, te posjetu zamjenika generalnog sekretara Sjevernoatlantskog vijeća Sarajevu početkom ove godine.

“Vaša današnja posjeta je prilika da sagledamo naše partnerstvo i da razgovaramo tome šta još možemo učiniti zajedno”, rekao je Stoltenberg, te dodao da je BiH dugogodišnji partner NATO-a.

Potom je dodao:

“Snažno podržavamo vaš suverenitet i teritorijalni integritet. Nastavljamo podržavati operaciju Althea koju vodi EU, u okviru Berlin plus aranžmana, kako bismo održali sigurno okruženje. I pohvaljujemo Bosnu i Hercegovinu za vaš nedavni napredak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Ali i dalje smo duboko zabrinuti zbog kontinuirane secesionističke politike i retorike podjela”, naveo je on, te dodao da je to “nepromišljeno i opasno”.

Na kraju je naveo šta je ključno za mir i sigurnost u zemlji.

“To podriva teško postignut napredak i koči reforme koje bi bile od koristi vašem narodu. Svi politički lideri moraju raditi zajedno na očuvanju jedinstva i zaštiti nacionalnih institucija. To je ključno za mir i sigurnost u zemlji. I za stabilnost na Zapadnom Balkanu”, podcrtao je Generalni sekretar NATO-a, prenosi n1

Stoltenberg je naveo da je NATO već dugi niz godina posvećen partnerstvu sa BiH, te da podržava napore u sigurnosnim reformama preko svog sjedišta u Sarajevu.

“I pozdravljam vaše napore da unaprijedite svoje oružane snage kako bi još bliže sarađivale sa NATO-om. Uključujući i certificiranje lakog pješadijskog bataljona prema NATO standardima borbene gotovosti”, rekao je Stoltenberg.

Bećirović se je kazao kako je NATO jedan od ključnih faktora koji je osigurao mir i stabilnost.

“Građani BiH to cijene. Većina građana podržava NATO put. Posebna zahvalnost Stoltenbergu. Za mir i sugrnost veoma puno znače i ove riječi generalnog sekretara koji je maloprije rekao. Uloga NATO-a u BiH je višestruka”, kazao je Bećirović.

Potom je dodao kako je predložio konkretne prijedloge.

“Punopravno članstvo u NATO je jedan od prioriteta strateških. Imamo vrlo jasan pravni okvir. Ispunjeni su svi formalni uvjeti da se BiH uputi zahtjev za članstvo u NATO. BiH je na vratima. Imamo konkretne rezultate posljednjih godina. Usvojili smo tri ANP-a. Usvojili smo u ovom sazivu Predsjedništva BiH više od 40 odluka u oblasti odbrane. Ispunjeni su svi formalni uslovi da se BiH uputi poziv za članstvo u NATO-u. Na ovom važnom sastanku predložio i neke konkretne prijedloge”, kazao je Bećirović.

