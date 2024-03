Sud donio presudu, oslobođeni krim-tehničari u slučaju “David Dragičević”

Izricanje presude obilježilo je emotivno obraćanje sudije Radmile Medaković koja je, rizikujući da bude kažnjena, uzela slobodu da javnosti kritički obrazloži šta je sve uticalo na ”propast” ovog, ali i mnogih drugih predmeta, piše Srpskainfo.

Kao glavni razlog apostrofirala je ”igranje” zakonodavca sa izmjenama Krivičnog zakonika Republike Srpske, ali i licemjerstvo koje je, prema njenim riječima, iskazao Okružni sud u Banjaluci kao drugostepeni organ.

Pojasnila je da su sudovi dužni da primjenjuju zakon koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela ili zakon koji je najblaži za počinioca, u slučaju kada je zakon jednom ili više puta mijenjan.

– Kako bi svima bilo jasno, moram naglasiti da se zakonodavac poigrao sa ovim krivičnim djelom i u kratkom periodu, od svega nekoliko godina, je tri puta mijenjao termine koji se tiču zastare. Po zakonu iz 2017. godine relativna nastupa poslije tri, a apsolutna poslije šest godina, što je ovdje slučaj. Prethodno zakonsko rješenje je navodilo relativnu zastaru nakon pet, a apsolutnu poslije 10 godina. Trenutno je na snazi zakon iz 2021. godine po kojem relativna zastara krivičnog gonjenja nastupa nakon 10, a apsolutna nakon 20 godina – istakla je Medaković.

Ona kaže da su takvim postupanjem zakonodavca sudovi dovedeni u situaciju da im predmeti ”propadaju” samom izmjenom zakona.

Propale stotine predmeta

– U roku od nekoliko godina propalo je na stotine predmeta. Stvorena je nepovoljna situacija za sudove i pravna nesigurnost i neizvjesnost za stranke – rekla je Medaković.

Ona kaže da je u javnosti primjetila napade na prvostepeni sud u smislu odugovlačenja postupka, kao i pripisivanje određenih etiketa.

– Sud nema mogućnost da u javnosti ukaže na posljedice koje mogu nastupiti. Iako nije popularno i rizikujući posljedice s kojima bi se mogla suočiti, moram ukazati na postupanje drugostepenog suda. Zakon o krivičnom postupku jasno kaže šta to drugostepeni sud može raditi po žalbi. Između ostalog presudu može ukinuti ili odrediti održavanje pretresa pred drugostepenim sudom – kaže Medaković.

Ona kaže da je ranije postojala odredba da se pred drugostepenim sudom mora održati pretres ukoliko je već jednom ukinuo presudu prvostepenog suda. Međutim, ta odredba je brisana iz zakona 2021. godine i Medaković smatra da bi ona morala biti vraćena u ZKP, piše ATV.

”Pokušali nas natjerati da mislimo tuđom glavom”

– Okružni sud Banjaluka je imao priliku i mogućnost da odredi pretres pred drugostepenim sudom, ali to nisu učinili. Pokušao je nas da natjera da ”mislimo tuđom glavom”. Ja nikoga ne mogu oglasiti krivim ako za to nemam dokaze! Od kada je ta odredba ukinuta, nijedan pretres nije održan pred drugostepenim sudom i postupci traju po pet do sedam godina. To stvara neizvjesnost i pravnu nesigurnost, a svhra te odredbe je bila upravo da se to spriječi – istakla je Medaković.

Naglasila je da je licemjerno to što je Okružni sud 13. decembra 2023. godine po drugi put ukinuo oslobađajuću presudu Marijancu i Bošnjaku, iako su, kako kaže, itekako bili svjesni i znali da zastara nastupa 25. marta 2024. godine i da je nemoguće da do toga ne dođe. Uvjerena je da do zastare ne bi došlo da je pretres održan pred drugostepenim sudom.

Nepopravljiva situacija

– Primjetila sam i da je Okružno javno tužilaštvo Banjaluka na svojoj veb stranici objavilo saopštenje u kojem sa sebe skidaju odgovornost za trenutnu situaciju i zastaru krivičnog gonjenja u ovom predmetu. Podsjetiću vas da tužilaštvo u tri navrata nije ni došlo na pretres, navodeći da nemaju tužioca. Pred strankama, javnosti i medijima tri puta nisu poslali tužioca na suđenje – ukazala je Medaković.

Dodala je da je pravdanje tužilaštva doživjela kao pokušaj ”prebacivanja loptice” na prvostepeni sud.

– Situacija u kojoj se predmet našao je nepopravljiva – rekla je Medaković, koja je inače predsjednik Krivičnog odjeljenja Osnovnog suda u Banjaluci.

Ovako je tekao tok predmeta

Podsjetimo, Marijancu i Bošnjaku na teret je stavljeno da su u otpad bacili gaće – bokserice koje su 25. marta 2018. godine, nakon obdukcije, skinute s tijela Davida Dragičevića i prebačene u depozit PU Banjaluka u prostoriju za sušenje predmeta, odakle su nestale. To su, kako se navodi u optužnici, učinili u namjeri da spriječe ili otežaju dokazivanje eventualnih bioloških tragova.

Optužnica je potvrđena u septembru 2018. godine, a u januaru 2022. godine obojica su prvostepeno oslobođeni krivice. Nakon žalbenog postupka Okružni sud Banjaluka je ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio na novo suđenje Osnovnom sudu. U ponovljenom postupku ponovo su, u nedostatku dokaza, oslobođeni krivice u maju 2023. godine. Tu presudu je 13. decembra 2023. ponovo ukinuo Okružni sud.

U ukinutim presudama Medaković je navodila da tokom suđenja tužilaštvo nije dokazalo navode optužnice. Isticala je da je zadatak suda bio da taj konkretni predmet izvuče iz konteksta cjelokupnog slučaja Dragičević, te da sudi isključo po navodima iz predmetne optužnice. Smatrala je da u predmetu uopšte nisu ispunjena zakonska obilježja bića krivičnog djela koje je krim tehničarima stavljeno na teret. Tu se, prije svega, mislilo na umišljaj.

