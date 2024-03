Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas: Nakon sunca stižu kiša i snijeg

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U višim područjima i na planinama se očekuje snijeg. Poslije podne u većem dijelu Bosne padavine prestaju.

Slab vjetar

Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 16 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom. Temperatura zraka između 4 i 7 stepeni.

U ponedjeljak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. U jutarnjim satima u istočnim područjima Bosne su moguće slabe padavine.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 6 do 12, na jugu zemlje do 16 stepeni.

U utorak pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne kiša se očekuje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, a tokom noći u većini područja. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike dodatno će se pogoršati tokom dana. Nestabilno vrijeme, povremena južina i veći sadržaj vlage u zraku, uzrokovaće probleme meteoropatama, stoga je poželjno umanjiti aktivnosti. Opća slika bit će lošija u unutrašnjosti i na sjeveru zemlje.

Pri tome će u drugom dijelu dana posvuda temperature opasti, što će dodatno usložnjavati opštu sliku, čemu bi naročito astmatičari i osobe sa ishemijskim bolestima trebali posvetiti pažnju, biti oprezniji i reducirati boravak na otvorenom. prenosi Avaz

