Proljeće počinje s najavom nove kiše. Slijedi pad temperature i snijeg u ovom dijelu BiH

Temperature zraka izmjerene u 10 sati (°C): Bjelašnica -7; Ivan Sedlo i Sokolac 3; Sarajevo i Srebrenica 6; Bihać, Bugojno i Livno 7; Drvar, Prijedor, Sanski Most i Tuzla 8; Banja Luka, Bijeljina i Doboj 9; Zenica 10; Gradačac i Široki Brijeg 11; Neum i Trebinje 13; Mostar 14°C;

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18°C.

U Sarajevu sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka oko 15 stepeni Celzijusa.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA je povoljna, većina ljudi će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Nakon vedrije noći i hladnog jutra, kada je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, sa odmicanjem dana osjetno ugodnije uz porast temperatura i sunčane intervale. Preporučuje se slojevito odijevanje kako bi se po potrebi raskomotili u poslijepodnevnim satima.

Objavljena je prognoza za do nedjelje:

U četvrtak 21.3.2024.. u Bosni i Hercegovini veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu se očekuje tokom noći na petak. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C.

U petak 22.3.2024. u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Prestanak padavina poslije podne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C.

U subotu 23.3.2024. u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21°C.

U nedjelju 24.3.2024. u Bosni i Hercegovini djelomično vedro uz kišu i pljuskove. Glavnina padavina se očekuje u noći na ponedjeljak. Na planinama će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim i večernjim satima vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15°C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. prenosi Radiosarajevo

