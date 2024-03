ZNATE LI ZAŠTO PROLJEĆE VEĆ GODINAMA DOLAZI DAN RANIJE? Danas je prvi dan

U Bosni i Hercegovini prvi dan proljeća će prevladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 10 do 15, na jugu do 18 stupnjeva Celzijevih, prema prognozi FHMZ-a.

Iako smo u osnovnoj školi učili da sva godišnja doba, osim jeseni koja počinje 23., počinju 21. u mjesecu, stručnjaci su otkrili da još od 2007. godine proljeće dolazi dan ranije zbog dvije različite metode za utvrđivanje početka i kraja godišnjih doba: meteorološke i astronomske, piše Večernji.hr

Meteorološkom se metodom vode meteorolozi koji promatraju spuštanje i rast temperature i stanje u atmosferi, a prema njoj se meteorološka sezona koordinira prema kalendaru i svako godišnje doba traje tri mjeseca. Tom metodom proljeće traje od 1. marta do 31. maja.

Druga metoda temelji se na astronomskim sezonama, a odnosi se na položaj Zemljine orbite u odnosu na Sunce. Astronomski kalendar utvrđuje godišnja doba prema tome kada Zemljina rotacijska os bude na 23,5 stupnjeva u odnosu na orbitu oko Sunca, pa nam ove godine na primjer proljeće stiže u nedjelju poslijepodne.

Proljeće zapravo započinje na proljetni ekvinocij, kada su dan i noć jednaki, odnosno kada svijetli dio dana traje 12 sati. Svijetli dio dana će se produljivati sve do početka ljeta. Proljetni ekvinocij događa se u pravilu 19., 20. ili 21. ožujka, te su to dani kada započinje proljeće u sjevernoj hemisferi, a u južnoj hemisferi tada započinje jesen.

Zadnji put proljeće je započelo 21. ožujka 2007., te će se ponovno dogoditi tek 2101. godine. Proljeće će trajati do 20. lipnja kada će ga zamijeniti ljeto. prenosi novi

