Konaković: Izvjesno je da će Schmidt reagovati, ako se ne dogovorimo

„BiH je mnogo dobila, u smislu političke i ekonomske stabilnosti, dobila je jednu novu priliku koju ranije nije imala. Mi smo jedina zemlja uz Kosovo u regionu koja ima neriješena svoja statusna pitanja i koja nije otvorila pregovore s EU. Mi smo zapravo utrčali u zadnji voz“, pojašnjava on.

Konačnu odluku daje Evropsko vijeće, a upitan možemo li sto posto biti sigurni da će zeleno svjetlo biti potvrđeno, ističe da nije nemoguće da se neka od zemalja pojavi s dodatnim zahtjevima.

„Sreo sam se sa svim kolegama ministrima vanjskih poslova zemalja članica EU, imali smo informacije kada bi neka od tih zemalja bila skeptik po pitanju nekih procesa pa smo s njima imali direktne sastanke – s kolegama iz Holandije i Litvanije. Njemačka je jedno vrijeme bilo vrlo tvrd pregovarač. I sada smo uspjeli dobiti adekvatnu preporuku Evropske komisije, svi su mi rekli da neće blokirati tu preporuku. Vjerujem da ćemo dobiti potvrđeno zeleno svjetlo 21. ili 22.“, pojasnio je Konaković.

Što se tiče Francuske, nismo njihova osnovna sfera interesovanja, kaže on, te naglašava da je ovo potvrda da zemlje koje imaju ekonomske interese u BiH – pokazale su i najveću zainteresovanost.

„S Njemačkom i Austrijom imamo pozitivan vanjskotrgovinski bilans, što je dobra vijest. Hrvatska kao naš prvi partner u vanjskoj robnoj razmjeni, Italija također s velikim interesima“, navodi on.

Na pitanje šta nam znači pozitivan odgovor bez konkretnog datuma početka pregovora, kaže:

„Političari iz RS-a su bili glasni u tome ranije, ali kad su ušli u dublje analize vidjeli su da ni Ukrajina ni Moldavija ni zemlje prije toga nisu dobijale konačan datum. Ti rokovi se teško mogu uokviriti“, smatra Konaković.

Osvrnuo se i na zakon o sudu, poručivši ‘nismo još ništa pomjerili, još uvijek smo svi tvrdo zakovani na svojim stajalištima’.

„Nama su pitanja nadležnosti primarna, ali također vrlo važno je i sjedište. Ne možemo da shvatimo to insistiranje na Banjoj Luci, osim da se iza toga krije nešto drugo. Što dalje od Sarajeva – nije pravi argument. Ja sam zagovornik decentralizacije sarajevske vlasti, da neke institucije zaista trebaju da idu. Ali kada je riječ o pravosuđu, o blizini institucija, tužilaštva, suda i zatvora, njima je mjesto blizu“, naveo je.

Kako je naveo, Milorad Dodik nije podložan diplomatskim pritiscima – vrlo je nepredvidiv.

„Dodik je težak sagovornik, ti sastanci su nekad mučni. Ali ruku na srcu to je čovjek čija je stranka podržala sve evropske zakone i dio je koalicije koja je uradila najviše u zadnjoj deceniji u BiH. Nisam se previše obazirao na to šta on govori, insistirao sam da zajedno nešto uradimo, na kraju se pokazalo da su sve te mučne sesije urodile plodom. Na ovom novom nivou na koji se BiH penje dobijamo dokaz da se isplati razgovor, dijalog i kompromis. Populizam tjera ljude iz BiH“, rekao je on.

Kada je riječ o izbornom zakonu, kaže da je izvjesno je da će visoki predstavnik reagovati.

„On i treba reagovati ako se mi ne dogovorimo. Bila bi šteta da ono oko čega imamo visok stepen saglasnosti, a to je način biranja članova biračkih odbora, zaštita izbornog procesa, niko se tome nije opirao – bili bismo neefikasni ako dozvolimo da se proizvede neki intervencionizam, nakon kojeg bi bio moguć zaplet da onda Dodik krene u usvajanje nekog svog zakona. Imamo još neko vrijeme, smatram da bismo na narednom sastanku to trebali staviti kao nulti prioritet i da bismo trebali biti doovljno zreli da tehničke izmjene dogovorimo. A da ovaj drugi dio tretiramo u okviru ustavnih reformi“, istakao je Konaković.

Također poručio je da treba što prije mijenjati članove CIK-a koji je, kako kaže, jedno čisto političko tijelo, i koji je saučesnik ogromnih krađa u proteklim izborima. Tamo, kaže, sjede ljudi koji su bliski političkim strankama.

Dotakao se i slučaja ambasadora Bojana Vujića i njegovih spornih izjava.

„Vidio sam danas jednu izjavu Safeta Keše, koji je parlamentarac sa 6.000 KM platom, a ne zna da ministar vanjskih poslova ne može voditi disciplinski postupak protiv ambasadora kojeg bira Predsjedništvo BiH. On je odgovoran Predsjedništvu. Ne postoji procedura u kojoj bih ga ja mogao disciplinirati ili kazniti“, objasnio je Konaković.

Komentirao je i današnji fizički sukob u Skupštini Kantona Sarajevo kazavši da ‘nervoza destruktivne opozicije proizilazi iz činjenice da je BiH nadomak otvaranja pregovora’. Oni su protraćili deset godina s istim partnerima, zaključio je Konaković, prenose vijesti.

