Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana

Uz postepeno razvedravanje tokom dana. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se na jugu. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 10 do 18 stepeni.

U petak pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, na jugu do 7, a dnevna do 18 stepeni,piše Slobodnabosna

U subotu pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne i tokom noći očekuje se slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, a dnevna od 12 do 18 stepeni.

PROGNOZA VREMENA ZA 17.03.2024 (Nedjelja)., pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Tokom dana postupan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 10, a dnevna od 9 do 15, na jugu do 18 stupnjeva.

