Mart sprema nova iznenađenja, prognoza vremena za narednih 15 dana

Bit će nešto svježije u odnosu na prethodne dane, naročito u jutarnjim satima kada je moguća i magla u kotlinama i duž riječnih tokova. Tokom dana malo kiše može pasti na širem području Semberije. Za dane vikenda izgledno je nestabilno vrijeme sa kišom u nižim i snijegom u višim područjima.U ponedjeljak (11.03.) se uz porast temperature zraka očekuju i pljuskovi koji će biti izraženiji na jugu i jugozapadu zemlje,piše

Slobodnabosna do 7°C. Najviše dnevne temperature u Bosni između 8°C i 13°C, na jugu zemlje do 17°C.

Stabilne vremenske prilike očekuju se u dane vikenda (16. i 17. mart). Jedino na istoku zemlje bi moglo biti malo kiše. U centralnim područjima uz slab mraz izgledna je i slaba magla. Od ponedjeljka (18. mart), pa do 21.3. povećanje naoblake. Slaba kiša moguća je u centralnim i istočnim područjima,

Jutarnja temperatura između -1°C i 4°C u Bosni, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura u Bosni od 5°C do 10°C, u Hercegovini do 13°C.

