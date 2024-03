Murphy čestitao Dan nezavisnosti: Putovanje je teško, ali BiH će uspjeti!

“Vaša zemlja je, i uvijek je bila, članica transatlantske zajednice naroda, a moja zemlja je ponosna na snažno bilateralno partnerstvo koje smo zajedno izgradili u posljednje 32 godine. Sjedinjene Američke Države će nastaviti podržavati teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine, kao i njenu integraciju u euroatlantske institucije, kako NATO tako i EU”, poručio je Murphy.

Today, I want to wish Bosnia and Herzegovina and its citizens, wherever they may live, a Happy Independence Day!

Your country is, and always has been, a member of the transatlantic community of nations, and my country is proud of the strong bilateral partnership we have built… pic.twitter.com/yNwGHXWX4K

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) March 1, 2024