Narednih dana pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima

Poslijepodne i tokom noći povremeni i slabi lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do promjenljivog smjera. Dnevna temperatura zraka od 12 do 18 °C.

U četvrtak, 29. februara, bit će pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni je moguća slaba kiša. U ostatku dana slabi i povremeni lokalni pljuskovi. Tokom noći kiša na jugu, koja će se postepeno proširiti na veći dio zemlje. Vjetar u Hercegovini i na jugozapadu Bosne slab do umjeren južni i jugoistočni, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 13 do 18, na jugu do 22 °C.

U petak, 1. marta, bit će pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Poslijepodne u većem dijelu Bosni padavine uglavnom prestaju, uz djelimično razvedravanje. Vjetar u sjevernim područjima Bosne slab sjeveroistočni, a u ostaku zemlje slab do umjeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 10 do 16 °C.

U subotu, 2. marta, bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Intenzivnije padavine u sjevernim i zapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16, na sjeveru i sjeveroistoku zemlje do 18 °C.

U nedjelju, 3. marta, u Hercegovini će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeni lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini i ponegdje u sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 13 do 19 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, piše FENA.

