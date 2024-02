Kakvo nas vrijeme čeka krajem februara: Vjetar donosi saharski pijesak, temperature lokalno do 20 stepeni

Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno vrijeme uz kišu i pljuskove. Padavina će biti u većem dijelu zemlje, najviše u Hercegovini, jugozapadu i zapadu Bosne. Prema prognozama meteorologa sa BHMeteo.ba, najmanje padavina će biti na istoku i sjeveroistoku, dok će na planinama iznad 1.700 metara nadmorske visine padati snijeg.

Najviše dnevne temperature kretat će se od 12 do 19 stepeni Celzijusa.

Prvi radni dan u sedmici bit će također umjereno do pretežno oblačno sa najviše oblačnosti u Hercegovini. Tek na jugozapadu i zapadu Bosne se očekuje kiša, dok će u ostatku zemlje biti sunčanije i bez padavina.

Jutarnja temperatura u ponedjeljak dva do šest stepeni, na jugu do deset. Najviša dnevna 14 do 19, lokalno do 21 stepen Celzijusa. Vjetar slab do umjeren južnog smjera.

U utorak će sa juga doći novu porast oblačnosti koji će zahvatiti cijelu zemlju. Sa naoblačenjem moguće su i nove kišne padavine, ali u manjim količinama.

Jutarnja temperatura u utorak jedan do pet stepeni, na jugu šest do deset stepeni Celzijusa. Najviša dnevna 13 do 18, lokalno do 20. Vjetar slab do umjeren južnog smjera. prenosi klix

Za kraj ovog toplog februara, u srijedu (28.februara) i četvrtak (29.februara), prema trenutnim prognozama, očekuje se pretežno oblačno vrijeme uz lokalno kišu u manjim količinama i iznadprosječnim temperaturama za ovo doba godine.

“Glavni događaj sljedeće sedmice je jak ciklon koji će formirati u Sredozemnom moru ispred obale Tunisa i Alžira. Alžiru i Tunisu će donijeti obilne padavine, moguće i lokalno poplave te snijeg na planinama. Naši krajevi će se u tom slučaju nalaziti pod toplim južnim strujanjem uz značajne količine saharskog pijeska i prašine u zraku pa će nebo biti zamućeno uz povećanje zagađenosti zraka”, prognoziraju meteorolozi sa BHMeteo.ba.

Facebook komentari