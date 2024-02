Dodik o prodaji državne imovine na Jahorini: Ne postoji OHR, mogu da rade šta hoće, neće se poštovati

Predsjednik RS Milorad Dodik poručio je danas da “OHR nema ništa sa prodajom imovine na Jahorini”, koja je, kako je rekao, drugo najveće investiciono gradilište na Balkanu.

Ova izjava je uslijedila nakon informacija Vlada RS prodaje imovinu države Bosne i Hercegovine na Jahorini, iako je to zemljište pod privremenom zabranom raspolaganja.

Dodik je rekao da pravobranilaštvo BiH ne postoji po Ustavu BiH i da nije nadležno za to.

– Ne postoji OHR, ne postoji njihova nadležnost. Sve je to pokušaj da se da do značaja samome sebi. Oni nemaju nikakvih obaveza niti ćemo mi to poštovati. Mogu da rade šta hoće, neće se poštovati – rekao je Dodik komentarišući prodaju imovine na Jahorini i protivljenja OHR-a.

Dodik je naglasio da su uloženi veliki napori da se Jahorina izgradi.

– Jahorina je danas mjesto velikih investicija. Poslije “Beograda na vodi”, Jahorina je najveće investiciono gradilište na Balkanu, nema većeg. I to naravno treba da se zaustavi. Neće se zaustaviti – poručio je Dodik. prenosi Avaz

Facebook komentari