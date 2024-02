Meteorolozi objavili kakvo nas vrijeme očekuje do kraja ovog mjeseca

U prvom dijelu tekuće sedmice očekuje se nestabilno vrijeme uz slabe i povremene padavine. Zatim od 22. do 25. februara izgledna je promjena koja donosi vjetar južnog pravca na momente jakog i olujnog intenziteta sa padavina širom Bosne i Hercegovine, nešto obilnijim na jugu naše zemlje.

Od 25. februara do kraja prognoznog perioda zadržaće se oblačno i nestabilno vrijeme sa povremenim padavinama, uz malo snijega na planinama centralne i istočne Bosne.

Do 28. februara izgledne su natprosječne srednje dnevne temperature za ovaj period, jutra prohladna sa temperaturama zraka od 1 do 6 u Bosni, u Hercegovini od 3 do 8 °C. Danju u Bosni do 14 °C u Hercegovini do 18 °C.

Nešto niže vrijednosti temperature zraka, očekuju se od 29. februara sve do kraja prognoznog perioda. Minimalne temperature zraka od -1 do 4 u Bosni, u Hercegovini 2 do 7, maksimalne u Bosni do 10 u Hercegovini do 14 °C, saopćeno je iz FHMZ BiH. prenosi n1

