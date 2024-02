TEMPERATURE DO 16 STEPENI: EVO KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE NAREDNIH DANA

Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Poslije podne, postupni porast oblačnosti. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

Sutra je prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, lokalno sa slabom kišom. U planinskim područjim i sa slabim snijegom. Tokom poslijepodneva prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 7 do 13, na jugu do 16 stepeni.

Prekosutra nas očekuje malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 7 do 13, na jugu do 16 stepeni. prenosi Hayat

