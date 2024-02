Prognoza za naredne dane: Nastavlja se proljeće u februaru

U četvrtak, 15. februara, pretežno sunčno vrijeme. Poslije podne u Bosni umjeren porast naoblake. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 5, na jugu do 7, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

U petak, 16. februara, pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle.

U kasnim večernjim satima naoblačenje sa sjeverozapada. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 10 do 16 stepeni.

U subotu, 17. februara, pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ili tokom noći u Bosni se očekuje slaba kiša.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 10 do 16 stepeni, pišu Vijesti.ba.

