NA POMOLU JE PREOKRET: Nakon kiše, stiže snijeg, evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana

Prijepodne kiša se očekuje u Hercegovini i sjeverozapadnim područjima Bosne. Poslijepodne i dio noći kiša ili lokalni pljuskovi širom zemlje. U kasnim večernjim satima na planinama snijeg. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 °C.U utorak pretežno oblačno U Bosni povremeno sa slabom kišom, a na planinama sa slabom snijegom. Poslije podne prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 °C.

U srijedu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab sjeverni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 15 °C.

U četvrtak jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 5, na jugu do 7, a dnevna od 6 do 12, na jugu i sjeverozapadu zemlje do 15 °C,piše Slobodnabosna

