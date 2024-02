U BiH danas oblačno sa kišom, objavljeno kakvo vrijeme nas očekuje do srijede

Na jugu zemlje očekuju se intenzivnije padavine, praćene pljuskovima i grmljavinom, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar umjeren sa jakim udarima južni. Prema kraju dana vjetar će postepeno slabiti. Jutarnja temperatura zraka od šest do 12, na jugu i sjeveru zemlje do 14, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 19 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom povremeno. Više padavina u jutarnjim satima. Jutarnja temperatura oko devet, a dnevna oko 14 stepeni Celzijusa.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne kiša se očekuje u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Poslijepodne i tokom noći kiša ili lokalni pljuskovi širom zemlje. U kasnim večernjim satima na planinama se očekuje snijeg. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini južni. Jutarnja temperatura zraka od četiri do osam, na jugu do 10, a dnevna od osam do 14 stepeni Celzijusa.

U utorak u Bosni prijepodne pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom, a na planinama sa slabom snijegom. Poslijepodne prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnost. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od dva do osam, a dnevna od šest do 12, na jugu do 16 stepeni Celzijusa.

U srijedu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od nula do pet, na jugu do sedam, a dnevna od šest do 12, na jugu do 16 stepeni Celzijusa. PRENOSI Avaz

