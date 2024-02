UPOZORENJE GRAĐANIMA SARAJEVA: OČEKUJU NAS UDARI VJETRA, SPREMITE SE!

S obzirom da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje za jak vjetar južnog smjera i da se očekuju udari vjetra južnog smjera od 50 do 70 km/h, a na planinama i visoravnima do 90 km/h u vremenskom intervalu od 10.02.2024. godine od 00:00 sati do 11.02.2024. godine do 10:00 sati na području cijele Bosne i Hercegovine, kao i za obilne padavine za područje Hercegovine i jugozapad Bosne za od 10.02.2024. godine od 15:00 sati do 11.02.2024. godine do 21:00 sat kojima može biti pogođeno i područje Kantona Sarajevo.