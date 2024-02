Vremenska prognoza do sredine februara:Nestabilno vrijeme i padavine se očekuju od…

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu do 16. februara. Od 3. do 8. februara, prostrano polje visokog zračnog pritiska dominirat će nad većim dijelom južne i centralne Evrope, što će usloviti stabilno vrijeme i u Bosni i Hercegovini. Bez padavina sve do 9. februara uz natprosječno visoke temperature zraka. Česte magle duž riječnih tokova te pojava temperaturne inverzije u kotlinskim predjelima Bosne bit će glavna odlika vremena narednih dana. Od 10. februara očekuje se nestabilno vrijeme, više oblaka i češće padavine uz pojačan vjetar na cijelom prostoru naše zemlje.

Do 9. februara izgledne su natprosječne srednje dnevne temperature za ovaj period, jutra prohladna sa temperaturama zraka od -7 do -2 °C na planinama centralne i istočne Bosne, te od -3 do 2 u ostalim predjelima Bosne, u Hercegovini od 2 do 6 °C. Danju u Bosni do 10 °C u Hercegovini do 15 °C.Nešto niže vrijednosti temperature zraka, očekuju se od 10. februara sve do kraja prognoznog perioda. Minimalne temperature zraka od -4 do 1 u Bosni, u Hercegovini 1 do 6, maksimalne u Bosni do 7 u Hercegovini do 11 °C,piše Slobodnabosna

