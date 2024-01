BHMeteo objavio novu prognozu, u ovim dijelovima BiH će biti snijega: “Do kraja januara…”

“U subotu u ranim jutarnjim satima kratkotrajno naoblčenje u sklopu oslabljene hladne fronte koja će nas rubno zahvatiti sa istoka. Lokalno će pasti malo kiše, a u planinskim krajevima malo snijega. Mnogi će to i prespavati jer nas u toku dana očekuje brzo razvedravanje i pretežno sunčano vrijeme. U večernjim satima i noći na nedelju novo naoblačenje sa sjeveroistoka”, naveli su.

Dnevne temperature većinom od 4 do 10°C, na jugu do 13°C. U jutarnjim i večernjim satima hladnije uz lokalno mraz. Zapuhat će slab do umjeren sjeverac.

“U nedjelju na sjeveroistoku, istoku i preko centralne Bosne pretežno oblačno uz lokalno susnjezicu i snijeg u zanemarivim količinama. U ostatku zemlje više sunčanih intervala. Na zapadu Bosne i jugu Hercegovine pretežno vedro.

Prohlano uz prisutan sjeverac i buru. Dnevne temperature većinom od 1 do 7°C, na jugu do 11°C. U večernjim satima slab do umjeren mraz širom zemlje.

Početak naredne sedmice, ujedno zadnje dane januara obiljezit će pretezno sunčano i stabilno vrijeme bez padavina. Po kotlinama i duž rijecnih tokova uz lokalno dugotrajnu maglu. Ujutru često uz mraz a preko dana ugodnije temperature. Početak februara donosi jos malo toplije vrijeme uz temperature lokalno blizu 20°C. Trenutno bez naznaka za ozbiljniju zimsku promjenu vremena koja bi nam donijela značajniji snijeg i minuse”, naveli su iz BHMeteo. prenosi radiosarajevo.

