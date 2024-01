Najniža penzija trebala bi rasti za 32 KM i u ovoj godini biti 570,50 KM

Najniža penzija korisnika Federalnog zavoda MIO u 2024. godini bi, umjesto trenutnih 538,27 KM, trebala iznositi 570,56 KM, zajamčena bi u tom slučaju dosegnula iznos od 680,94 KM umjesto trenutnih 642,40 KM, dok bi prosječna samostalna, koja je na kraju 2023. godine iznosila 675,53 KM, u ovoj godini trebala biti isplaćena u iznosu od 716 KM, piše bosniainfo.

Usklađivanje i odluke

Prema podacima Federalnog zavoda MIO, mirovine u Federaciji BiH će od januara ove godine biti uvećane za šest posto, međutim, hoće li isplata uvećanih penzija početi već u februaru ili u maju, ovisi o dinamici usvajanja federalnog proračuna za ovu godinu. Naime, članak 79. Zakona o MIO propisuje da se mirovine usklađuju 15. aprila svake godine, tako da se usklađivanje vrši u visini zbroja 50 posto porasta potrošačkih cijena i 50 posto porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, osim penzija ostvarenih u godini u kojoj se vrši usklađivanje, a najviše do stope rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini.

Stopa rasta BDP-a za prošlu godinu iznosi 6,2 posto, a indeksa potrošačkih cijena 5,8 posto. Prema zakonom definiranoj formuli za izračun, 50 posto iznosa ta dva parametra u zbroju daje iznos usklađivanja, koji je šest posto.

Kako penzioneri ne bi čekali na usklađivanje do aprila, a uzimajući u obzir posljedice globalne inflacije i materijalni položaj ove kategorije stanovništva, u decembru prošle godine tadašnji sastav Vlade Federacije BiH se nakon sastanka s predstavnicima Saveza udruženja penzionera opredijelio za akontativno povećanje penzija već prilikom isplate januarskih penzija, no uvjet je bio usvajanje proračuna za 2023. godinu. Za akontativno usklađivanje mirovina već od ovog januara volja postoji i u trenutnom sazivu Vlade Federacije BiH, međutim, bez usvajanja proračuna donosi se odluka o privremenom financiranju do 31. marta.

Ako do toga dođe, u tom razdoblju se ne može trošiti veća svota novca od one koja se trošila prošle godine u navedenom razdoblju, što u pravilu onemogućava i akontativno usklađivanje, odnosno rast penzija.

U Savezu udruženja penzionera Federacije BiH vjeruju kako će se steći preduvjeti za isplatu uvećanih penzija već od početka godine te očekuju još jedno povećanje do kraja godine.

– Zakon je jasan, a kaže da Vlada FBiH može jednom u tekućoj godini izvršiti izvanredno usklađivanje penzija ako je stopa realnog BDP-a u prethodnoj godini viša od tri posto i ako nema akumuliranog deficita proračuna Federacije BiH, a najviše do stope rasta realnog BDP-a u prethodnoj godini – kazao je predsjednik Saveza Redžo Mehić te najavio kako će odmah u aprilu tražiti izvanredno usklađivanje penzija.

Povećanje u RS-u

Ako ne dođe do akontativnog usklađivanja, penzioneri će uvećane penzije dobiti u maju prilikom isplate aprilske penzije, kada će im biti isplaćena i razlika uvećanja za sve mjesece od početka godine.

Redovno povećanje penzija slijedi i za penzionere koji su svoje penzije zaradili na prostoru Republike Srpske, što je potvrdio premijer Republike Srpske Radovan Višković kada je govorio o novom proračunu za ovu godinu u iznosu od 5.735,000.000 KM.

– Od tih pet milijardi i 735 miliona imamo za mirovine u ovoj godini izdvajanje od milijardu i 785 miliona, što je povećanje za 11 posto. Povećanje penzija počevši od 1. januara bit će oko devet posto – istaknuo je Višković i objasnio da se ukupan rast izdvajanja za penzije od 11 posto odnosi ne samo na rast penzija već i na povećanje broja penzionera.

