Pomiče se prag: U ovoj godini žene u BiH mogu u penziju s 58 i pol, a muškarci sa 63 i pol godine

Ulaskom u ovu godinu nastupila su i nova pravila za osiguranike, buduće umirovljenike. Naime, pomiče se starosna dob potrebna za ostvarivanje mirovine. Kako su proteklih dana naveli iz Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (MIO) Republike Srpske, pravo na starosnu mirovinu u sljedećoj godini imat će žene i muškarci s navršenih 65 godina i najmanje 15 godina staža osiguranja, piše Večernji list BiH.

Uvjeti i prava

Nadalje navode kako će pravo na starosnu mirovinu u 2024. imati i osiguranik (muškarac i žena) s navršenih 59 godina i osam mjeseci života i 40 godina mirovinskog staža, pri čemu se granica u pogledu godina života povećava za četiri mjeseca. Iz Zavoda MIO podsjećaju da je tijekom protekle godine taj uvjet bio 59 godina i četiri mjeseca života za osiguranike oba spola.

– Iznimno, žene imaju pravo na starosnu mirovinu kada navrše 57 godina i osam mjeseci života i 35 godina staža osiguranja, pri čemu se, također, granica u pogledu života povećava za četiri mjeseca. Uvjet koji je u ovom slučaju vrijedio do kraja 2023. godine je 57 godina i četiri mjeseca života isključivo za žene – navodi se u priopćenju Zavoda MIO. Nadalje ističu kako postupno povećanje starosne granice za četiri mjeseca na razini jedne godine u postupku ostvarivanja prava na starosnu mirovinu prestaje 2025. godine, kada će pravo na starosnu mirovinu osiguranik ostvariti s navršenih 60 godina života i 40 godina mirovinskog staža, a žene s 58 godina života i 35 godina staža osiguranja. Osiguranici koji su zaposleni na području FBiH također ne moraju čekati 65 godina života i 40 godina staža kako bi ostvarili mirovinu. Prema važećem zakonu, u ovom bh. entitetu još je uvijek moguć odlazak u prijevremenu mirovinu. Ipak, oni koji se odluče za tu opciju, moraju znati kako će primati umanjeni iznos mirovine.

Za svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu u odnosu na propisanih 65 godina života iznos ostvarene mirovine umanjuje se za 0,333333 posto. Uvjeti za ostvarenje iznimne prijevremene starosne mirovine u ovom bh. entitetu različiti su za žene i muškarce. Prema važećem zakonu, pravo na iznimnu prijevremenu starosnu mirovinu muškarci u FBiH moći će koristiti do 2026., a žene do 2036.

Zahtjev i zakon

Tako su muškarci koji su ovo pravo željeli iskoristiti do kraja prošle godine u trenutku predavanja zahtjeva za ostvarivanje ove mirovine trebali imati 63 godine života i 38 godina staža osiguranja, a 2024. trebaju imati 63 godine i šest mjeseci života te 38 godina i šest mjeseci staža osiguranja. U 2025. muškarci će u prijevremenu mirovinu moći tek s napunjene 64 godine života i 39 godina staža osiguranja, a u 2026. godini sa 64 godine i šest mjeseci života te 39 godina i šest mjeseci staža osiguranja. Žene koje su željele iskoristiti pravo na iznimnu prijevremenu starosnu mirovinu u FBiH do kraja 2023. u trenutku predavanja prijave za mirovinu trebale su imati 58 godina života i 33 godine staža osiguranja, dok u ovoj godini ovo pravo mogu iskoristiti one osiguranice koje napune 58 godina i šest mjeseci života te 33 godine i šest mjeseci staža osiguranja. Starosni prag penje se 2025. na 59 godina života i 34 godine staža osiguranja, a u 2026. na 59 godina i šest mjeseci života te 34 godine i šest mjeseci staža osiguranja. Tijekom 2027. žena će morati napuniti 60 godina života i 35 godina staža osiguranja, a tijekom 2028. 60 godina i šest mjeseci života te 35 godina i šest mjeseci staža osiguranja, dok se tijekom 2029. taj prag podiže na 61 godinu života i 36 godina staža osiguranja. Ako ne dođe do izmjena zakona, u 2030. za prijevremenu mirovinu žene će morati napuniti 61 godinu i šest mjeseci života te 36 godina i šest mjeseci staža osiguranja, u 2031. 62 godine života i 37 godina staža osiguranja, a u 2032. 62 godine i šest mjeseci života te 37 godina i šest mjeseci staža osiguranja. S navršene 63 godine života i 38 godina staža osiguranja pravo na prijevremenu mirovinu žene će ostvarivati tijekom 2033., a već godinu poslije trebat će im najmanje 63 godine i šest mjeseci života te 38 godina i šest mjeseci staža osiguranja. Zakon kaže kako se u 2035. prag podiže na 64 godine života i 39 godina staža osiguranja, dok će tijekom 2036. vrijediti pravilo od najmanje 64 godine i šest mjeseci života te 39 godina i šest mjeseci staža osiguranja.

Facebook komentari