Vremenska prognoza: Uskoro se vraća snijeg, ali i temperature do 11 stepeni

U petak i u dane vikenda u Bosni preovladavaće promjenjivo oblačno uz slab snijeg povremeno. Smanjenje oblačnosti u subotu poslijepodne, usloviće nebesku vedrinu i djelimično sunčano vrijeme.

Uz manju oblačnost doći će i do porasta dnevne temperature zraka, ali će u jutarnjim satima u pojedinim područjima i dalje biti jačeg mraza. Osjetnije dnevno povećanje temperature očekuje se u nedjelju.

Minimalne temperature zraka varirat će od -3°C do -3°C u Bosni, na području Hercegovine od -2°C do 2°C. Najviše dnevne temperature između -2°C i 2°C u Bosni, do 5°C na jugu zemlje. U nedjelju maksimalne temperature moguće su i do 8°C.

Od ponedjeljka 15.01. izgledno je povećanje oblačnosti uz slabu kišu, susnježicu i snijeg u Bosni i kišu u Hercegovini koja bi trebala biti intenzivnija. U jutarnjim satima u centralnim i sjevernim područjima zemlje zadržaće se slab mraz. Maksimalne temperature između 4°C i 9°C stepeni, u Hercegovini i do 11°C.

Pred kraj prognoznog perioda prema trenutnim prognostičkim materijalima moguće je stabilno vrijeme uz djelimično razvedravanje, piše Vijesti.ba.

Facebook komentari