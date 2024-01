Bh. planinske ljepotice zabijelile se večeras

Kako su i najavili meteorolozi u toku noći sa nedjelje na ponedjeljak očekivano je počeo padati snijeg. Kako možemo vidjeti na stacionarnim kamerama na bh. planinama uveliko pada snijeg.

Trenutno stanje na Jahorini



Prema prognozama meteorologa, krajem dana ili tokom noći u Bosni se očekuje susnjažica i snijeg.

Bjelašnica

U ponedjeljak se očekuje oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni. Na jugu Hercegovine povremeno sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura zraka u Bosni od -4 do 2, a u Hercegovini od 6 do 11 °C, prenose Vijesti.

