Bh. meteorolozi objavili kad ponovo dolazi olujno nevrijeme: “Možemo predahnuti, ali…”

“Možemo predahnuti. Glavnina vjetra vezana za današnji dan je prošla. U nastavku dana i večeras posvuda postepeno slabljenje vjetra.

Ocekuje nas mirna noć ali i sutrašnji dan (subota).

Međutim bez opuštanja, već u nedelju nova fronta donosi nove probleme sa vjetrom koji bi širom zemlje ponovo zapuhao jako, do olujno. Vise informacija o tome sutra”, naveli su.

Federalni hidrometeorološki zavod saopćio je da će u subotu 4.11.2023., biti pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje poslije podne. Kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovini, zapadnim, djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne.

Vjetar slab na krajnjem sjeveru Bosne sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 18 °C. prenosi novi

