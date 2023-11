Nevakcinacija dovodi do pojave velikog kašlja u BiH

Nakon što je dvoipomjesečna beba preminula od velikog kašlja ili hripavca u Mostaru zavladao je strah među roditeljima širom BiH. Iako nadležni kažu da nema mjesta širenju panike i pozivaju na vakcinaciju, roditelji male djece, ali i one starije su zabrinuti.

Vrlo opasno

Povodom ovog slučaja kontaktirali smo pulmologa Muju Hošića, koji je objasnio koliko je ovaj kašalj opasan te je govorio o načinu na koji se liječi i prevenciji.

– Veliki kašalj je visokozarazna infekcija dišnog sistema koji se lako prenosi kapljičnim putem i vrlo je opasan ako se ne spriječi na vrijeme. Najviše su ugrožena djeca do pet godina koja borave u vrtićima i drugim kolektivima. Ono što je bitno naglasiti jeste da je nevakcinacija uzrok vraćanja velikog kašlja, ne samo kod nas nego u cijelom svijetu – kazao je dr. Hošić.

Dr. Hošić: Lako se prenosi – Avaz

Kako bi se izbjeglo oboljenje, dodaje, najbolja prevencija je redovno vakcinisanje djece, što se kod nas ne radi već odavno.

– U bivšoj Jugoslaviji, kada je medicina bila medicina i kada je država imala sistem, vakcinisanost protiv velikog kašlja je bila više od 90 posto. Budući da danas postoje oni antivakcioni lobiji, ne samo kod nas nego u svijetu, mislim da je ona spala negdje na 70 posto, što je alarmantno – naveo je dr. Hošić.

Šest mjeseci

Ističe kako se radi o izuzetno opasnoj infektivnoj bolesti ta da je hripavac samo jedna od zaraznih bolesti koje su u ona „crna vremena“ bile stavljene pod kontrolu, a sada, s obzirom na to da funkcioniramo kako funkcioniramo, to je samo jedna od bolesti koje će uzeti danak u ovom svijetu. Objasnio je da se u slučaju infekcije veliki kašalj uglavnom liječi antibioticima i da traje do šest mjeseci.

– Adekvatna terapija, hidratacija i antibiotici su način liječenja – istakao je dr. Hošić.

Nema prijavljenih slučajeva

Iz JU Dom zdravlja KS kazali su nam da do sada nisu imali zabilježen slučaj pojave velikog kašlja. Također, iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine su nam potvrdili da, osim slučaja u Mostaru gdje je beba preminula od velikog kašlja, drugih slučajeva ovog oboljenja nije bilo, piše Avaz.

