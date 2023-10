Iz inostranstva dolaze na uljepšavanje u BiH: Evo koliko koštaju estetske operacije

Da estetska hirurgija u Bosni i Hercegovini drži korak sa svjetskim trendovima, dovoljno govori činjenica da sve više ljudi iz inozemstva dolazi ovdje kako bi uradili neke od zahvata. Tome u najvećoj mjeri doprinose cijene estetskih operacija, koje su u BiH u pojedinim slučajevima čak i do šest puta niže nego u stranim zemljama, piše Večernji.ba

Cijene u BiH

Hirurzi u BiH tvrde da je kvaliteta vrhunska, poput one u Evropi i svijetu, i da se za implantate dobiva jamstvo od 10 godina i serijski broj koji omogućava bilo kakvu zamjenu bilo gdje u svijetu. Poslovne novine su u 2022. godini usporedile cijene estetskih zahvata u Evropi i BiH, pa tako u Švicarskoj primjena botoksa košta oko 1550 eura, dok je cijena za istu uslugu u BiH oko 250 eura. Dakle, šest puta manje. S druge strane, 1 ml hijalurona u BiH košta također oko 250 eura, dok je u susjednoj Hrvatskoj oko 410 eura. Iz inozemstva dolaze u BiH radi neinvazivnih metoda pomlađivanja, zatezanja lica, što, primjerice, u Njemačkoj košta 250 eura za razliku od cijene u BiH od 75 eura. Coolstyle je istražio koliko će vas u BiH koštati povećanje ili smanjenje grudi, botoks, uljepšavanje očnih kapaka, operacija nosa, zatezanje lica, transplantacija kose… Važno je napomenuti da se pregled za estetsku operaciju plaća 50 KM, a neke preglede platit ćete i do 150 KM. Pa tako, primjerice, povećanje grudi trenutačno košta od 5000 do 6300 KM, podizanje grudi 3000 KM i više, smanjivanje grudi od 3000 do 7000 KM, smanjivanje grudi kod muškaraca je od 1900 do 3800 KM, operacija ušiju – jedno ili oba od 700 do 1800 KM, uljepšavanje očnih kapaka košta od 800 do 1050 KM, operacija nosa je od 2500 do 3500 KM, zatezanje lica od 3500 do 7000 KM, transplantacija kose košta od 3000 do 6000 KM, korekcija podbratka je od 2500 do 3300 KM, himenoplastika – 1000 KM. Usporedbe radi, u Hrvatskoj korekcija očnih kapaka (donji ili gornji) košta između 1062 do 2390 eura, korekciju nosa platit ćete između 2522 i 2920 eura. Korekcija ušiju je između 1195 i 1991 eura, korekcija brade od 2390 do 3319, a povećanje grudi od 4115 do 5044 eura. Tretmani botoksa su od 160 do 330 eura.

Enormni iznosi

Cijene na Zapadu još su više nego u RH. Prosječna cijena otoplastike u Europi je oko 2000 – 4000 eura. Operacija ušiju (otoplastika) kirurški je zahvat koji uključuje preoblikovanje ili smanjenje veličine ušiju kako bi se poboljšao njihov izgled i uravnotežilo s ostatkom lica. Prosječna cijena transplantacije kose u Evropi je od 4000 do 8000 eura. Prosječna cijena “mamina makeovera” u Evropi je od 8000 do 12.000 eura. “Mamin makeover” je kombinacija kirurških zahvata osmišljenih da vrate žensko tijelo u stanje prije trudnoće. Prosječna cijena presađivanja masti u Evropi je od 3000 – 6000 eura. Prosječna cijena povećanja brade u Evropi je od 2000 do 5000 eura. Podizanje obrva, poznato i kao podizanje čela, kirurški je zahvat koji uključuje podizanje i zatezanje kože na čelu i obrvama kako bi se smanjila pojava bora i opuštene kože na tom području. Prosječna cijena podizanja obrva u Evropi je od 3000 do 6000 eura. Ljudi uglavnom dolaze da povećaju grudi, na korekciju nosa, ušiju, da zategnu lice, čak i da urade liposukciju. Recimo, kod nas povećanje grudi košta oko 3000 eura, dok ista ta operacija u Njemačkoj košta 7400, a u Sloveniji oko 5000 eura.

