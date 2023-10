Hutba povodom nasilja u Gazi i poruka reisul-uleme Husein-ef. Kavazovića

S obzirom na evidentnu eskalaciju nasilja i sve izraženiju humanitarnu krizu u Pojasu Gaze, danas je u džamijama pročitana hutba i poruka reisul-uleme Husein-ef. Kavazovića.

„Neopisiva je bol i gorčina koje ovih dana osjećamo gledajući prizore nasilja u Gazi. Masovna bombardovanja civila, zastrašujuća razaranja, progoni stanovništva, stradanje djece. Prizori užasa smjenjuju jedan drugi. Apeli koji stižu iz cijelog svijeta za mirno rješenje sukoba i povratku dijalogu ne mogu se čuti od zaglušujućih eksplozija, neprincipijelnih politika i medijskog potpirivanja nasilja“, kaže se u hutbi.

Jedno nasilje se pravda drugim, još većim i stravičnijim, dodaje se.

„Bezumnoj želji za razaranjem nemoguće je naći ni logičko ni moralno opravdanje. Zahtjeve za pravdom nadglasavaju pozivi za osvetom. Ne dozvoljava se čak ni solidarnost s civilnim žrtvama. Nakon toliko prolivene krvi i stradanja ljudi s pravom se pitamo: Ulazi li čovječanstvo u epohu modernog barbarstva u kojem je moćnima sve dopušteno? Ako smo, zaista, izgubili ljudsko lice da više ne saosjećamo s patnjom djece, žena, staraca, nemoćnih i potlačenih, ako u srcima ljudi nema ni toliko vjere, ljudskosti i hrabrosti da javno osude nasilje, nisu li onda širom otvorena sva vrata i svi prozori za dolazak modernog barbarstva?“, navodi se u hutbi.

Allah nas u Kur᾽ani-kerimu podsjeća na moralne principe koje su pripadnici ljudskog roda dužni slijediti neovisno o tome gdje i kada žive svoj ovozemaljski život. Kada jednom čvrsto odluči živjeti prema propisima svoje vjere, musliman mora biti dosljedni branilac pravde. To znači, da svaki musliman mora biti uz potčinjene i obespravljene – bili oni muslimani ili ne, ističe se u hutbi.

„Božiji poslanik Muhammed, a.s., jednom prilikom je posjetio svoje drugove/ashabe da ne mogu biti neutralni kada je u pitanju podrška pravičnosti i suprotstavljanje zulumu. ‘Pomozi svome bratu’, rekao je Muhammed, a.s., ‘bez obzira da li on čini zlo drugima ili se njemu čini zlo.’ Jedan ashab je upitao: ‘O Božiji poslaniče, razumijem da treba pomoći onoga kome je učinjeno zlo, ali kako da pomognem onome koji čini zlo?’ Poslanik odgovori: ‘Zaustavi ga u činjenju zla, na taj način ćeš mu pomoći’“, navodi se u hutbi.

Iskazujući saosjećanje sa svim žrtvama nasilja u Gazi i na Bliskom istoku u hutbi je sadržana i poruka reisul-uleme Kavazovića.

„Ovih dana se naš ummet i čovječanstvo suočava s eskalacijom nasilja u Gazi koja prijeti da uzrokuje jednu od najvećih katastrofa ovog vremena. Stravične snimke stradanja nedužnih civila, žena i djece, otmica i zatvaranja bez obzira na to kojem narodu žrtve pripadaju i kako se Bogu mole, ne mogu imati opravdanje. Porušene bolnice, škole i bogomolje, milioni ljudi bez vode, hrane, struje, ostavljeni bez izlaza i mjesta gdje bi se sklonili moraju uznemiriti sve savjesne ljude“, naglasio je u poruci reisul-ulema.

Dodao je da je nepravda koju desetljećima trpi palestinski narod pred očima čitavog svijeta crna mrlja na savjesti čovječanstva.

„Teško je nama priznati da je problem sa svijetom što često mi ne vidimo jedni druge kao jednake. To je ono šejtansko u nama, ono Iblisovo: ‘Ja sam bolji od njega’. Svaki nevini život je svet i svako nasilje zaslužuje osudu. Nema manje i više vrijedne dječije krvi, majčine boli i nevinih života. Danas, nažalost, svjedočimo licemjerju koje prijeti samim moralnim temeljima čovječanstva“, istaknuo je reisul-ulema Kavazović.

Poručio je da će Islamska zajednica uraditi sve što je „u našoj skromnoj moći da, humanitarnom pomoći i svojim stavom koji javno iznosimo, pomognemo našoj braći u Palestini“.

„Ostat ćemo predani izgradnji mira u svojoj domovini i zagovaranju mira i pravde svugdje u svijetu. Pravedni mir je jedini garant da će zlo rata, razaranja i nepravde biti zaustavljeno u Svetoj zemlji Božijih poslanika i vjerovjesnika“, poručio je reisul-ulema.

U svojoj poruci apelovao je na sve donosioce odluka koji mogu doprinijeti zaustavljanju nasilja da ne ostanu slijepi na patnju palestinskog naroda u Gazi.

„A nasilnici neka ne misle da Svevišnji Gospodar ne zna ono što rade. Neka žrtve ne gube nadu u Božiju milost i neka svima nama bude poruka da nas Uzvišeni stalno, pa i onim što ljudske ruke rade u Gazi, stavlja na kušnju kako bismo svi pokazali ono što jesmo. Budite uvijek na strani pravde, istine i mira. Ne plašite se na putu istine ničijeg prijekora i ne povodite se za svojim strastima, prohtjevima i strahovima. Budite uvijek na strani žrtve, uz nemoćne i one kojima se čini nepravda. Dovite i molite za njih kao što ćemo u našim džamijama danas poslije džume doviti za mir u Palestini“, zaključio je reisul-ulema.

Hatibi su nakon klanjanja farza džuma-namaza proučili Dovu za mir.

Također, organizirana je sergija za pomoć narodu Gaze.

