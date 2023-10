UŽIVAJTE DO SUBOTE NAVEČER, POSLIJE ĆETE ‘ZAGRLITI’ RADIJATORE

Stiže južina, osjetno zatopljenje te oblačnije i nestabilno vrijeme uz lokalne padavine. Najjači vjetar u petak, u subotu uz frontu lokalno obilnije padavine.

Kako su najavili meteorolozi sa stranice BH meteo, sa zapada već postepeno dolazi do porasta oblačnosti uz koji večeras i u noći na četvrtak moguće da bude malo kiše. Šansi za prolazno malo kiše ima veći dio zemlje. U četvrtak tokom dana više oblačnosti nad Hercegovinom, jugozapadnim, zapadnim i sjeverozapadnim dijelovima Bosne uz lokalno kišu. U ostatku zemlje djelimično sunčano.

Osjetno toplije u četvrtak uz dnevne maksimume 20 do 25, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 28 stepeni. Od poslijepodnevnih sati četvrtka jačanje južnog vjetra, pa će u većem dijelu zemlje zapuhati umjeren do lokalno na udare jak. Na planinama lokalno uz olujne udare.

Noć sa četvrtka na petak usljed pojačanog južnog vjetra širom zemlje vrlo toplo, u nekim mjestima skoro pa tropska sa temperaturama oko 20 stepeni. U sjevernijem dijelu Bosne više vedrine i suho, dok će u ostatku zemlje biti pretežno oblačno uz lokalno kišu koja je najizglednija nad dijelovima Hercegovine i jugozapadne Bosne – navode iz BH meteo.

U petak se očekuje vjetrovito vrijeme širom zemlje uz jak do olujni jugo. Jačina vjetra većinom 40 do 65 kilometara na sat.

U planinskim krajevima lokalno orkanski udari sa jačinom do oko 90 km/h, što je najizglednije na planinama zapadne i sjeverozapadne Bosne. U petak tokom dana većinom pretežno sunčano i suho. Vrlo toplo uz dnevne maksimume 22 do 27, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 30 stepeni. Vrlo topla, lokalno tropska noć će biti i noć na subotu. Vjetar malo slabiji nego u petak tokom dana.

U SUBOTU PRODOR FRONTE SA ZAPADA I PADAVINE ŠIROM ZEMLJE, LOKALNO OBILNIJE!

Od noći na subotu primicanjem fronte sa zapada postepeno nestabilnije uz pojavu lokalne kiše i pljuskova. Glavna promjena je u subotu od jutarnjih sati, kada će prodorom fronte sa zapada kiše i pljuskova biti prolazno širom zemlje tokom dana. Uz kišu lokalno moguća grmljavina. U Hercegovini, na jugozapadu i zapadu Bosne izgledne obilnije padavine tokom subote.

U nedjelju također nestabilno vrijeme uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom. Manje padavina nego u subotu.

Treba istaći i da će pojačan jugo u subotu prodorom fronte sa zapada potpuno slabiti. Prodorom fronte, za vikend blaži pad temperature u odnosu na petak – navode iz BH meteo. prenosi Hayat

Facebook komentari