U petak i subotu,sunčano uz naoblačenja, u nedjelju kiša

U subotu, 14. oktobra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 23 do 29 stepeni.

U nedjelju, 15. oktobra, jutro u istočnim područjima Bosne i u Hercegovini pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje. U ostatku zemlje pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne kiša se očekuje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, a poslijepodne i tokom noći širom zemlje. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne od 11 do 17, a u ostatku Bosne od 16 do 22, u Hercegovini do 24 stepena.

U ponedjeljak, 16. oktobra, pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodnena kiša se očekuje u većem dijelu zemlje, a poslijepodne i tokom noći u Hercegovini i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 8, na jugu do 13, a dnevna od 11 do 16, na jugu do 21 stepen, saopćeno je iz FHMZ-a,pišu Vijesti

Facebook komentari