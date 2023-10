Nakon 60 godina u Sarajevu se proširuje tramvajska pruga

Izgradnja tramvajske pruge u Sarajevu od Ilidže do Hrasnice počela je danas, a rok za završetak radova je 18 mjeseci, piše indikator.ba.

Kako je najavljeno ranije, izgradnja ovog dijela pruge (13 kilometara u dva smjera) koštat će 50 miliona KM, a novac je osiguran kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Investitor je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

Izvođač radova je konzorcij turskih kompanija „Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S.“ i „Yapiray Demiryolu Insaat Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S.“.

Prvi put ova pruga se u planovima spominjala u godinama prije Olimpijade.

– Svjedočimo historijskom, velikom danu za Sarajevo, za Vladu, za učesnike projekta, za mene, za sve građane našeg kantona. Počinjemo sa izgradnjom pruge do Hrasnice. Dočekali smo da pruga do Hrasnice prestane biti samo priča. Obećao sam da će se pruga širiti do Hrasnice i evo i to obećanje ispunjavamo. Sretan sam i neka i ova pruga bude još jedan uspješan projekt svih nas, istakao je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta tokom početka radova.

Izgradnja tramvajske pruge do Hrasnice značit će prvo proširenje pruge nakon 60 godina.

Podrazumijevat će izgradnju oko 13 kilometara kolosjeka, dvije okretnice na Ilidži i u Hrasnici, te po 10 tramvajskih stanica u oba smjera.

Ovo je još jedan projekt u Kantonu Sarajevo koji se provodi u skladu s pravilima i procedurama EBRD-a, od koje su osigurana kreditna sredstva za realizaciju ovog projekta.

– Veoma smo zadovoljni što smo dio ovog projekta, što smo dobili priliku da radimo za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Do sada smo imali iskustvo s gradnjom velikih infrastrukturnih projekata u cijelom svijetu. Sigurni smo da će projekt izgradnje tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice donijeti velike pogodnosti svima i da ćemo i mi kao izvođač, s ostatkom tima uspjeti u svim planovima i ciljevima koje imamo, kazao je Volkan Okur Yilmaz u ime izvođača radova.

Nadzor nad projektom vrši konzorcij Yuksel Proje, PPG d.o.o i Saraj Inženjering d.o.o.

