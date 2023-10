Najviše sunčanog vremena će biti na jugu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna između 18 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.

U Sarajevu danas djelomično vedro. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10 stepeni, naajviša dnevna oko 23 stepena, pišu Vijesti.

Facebook komentari