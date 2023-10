Stabilno vrijeme do 13. oktobra

Do 13. oktobra u Bosni i Hercegovini očekuje se stabilno vrijeme.

Prostrano polje povišenog zračnog pritiska i dalje diktira vremenske prilike u našoj zemlji. Tokom jutra, u Bosni po kotlinama duž riječnih tokova moguća je pojava kratkotrajne magle, danju sunčano sa natprosječno visokim temperaturama zraka. Od 14. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se promjena vremena praćena čestim padavinama i nešto nižim temperaturama zraka.

Temperaturni režim uslovljen stabilnim i sunčanim vremenom i dalje će pozitivno odstupati od prosječnih oktobarskih temperatura. Naredih 12 dana vrijednosti temperatura zraka na planinama i visoravnima, zapadne, jugozapadne, centralne i istočne Bosne, prognoziraju se od 4 do 9 °C, u nižim, kotlinskim predjelima Bosne, od 10 do 15 °C, dok se u Hercegovini prognozira od 12 do 17 °C. Maksimalne dnevne temperature zraka u Bosni se očekuju od 18 do 24, na jugu zemlje do 29 °C.

Od 15. oktobra u Bosni jutra svježa uz minimalne temperature od 5 do 10 °C, u Hercegovini od 9 do 14 °C, danju najviše temperature zraka u Bosni od 14 do 19, u Hercegovini od 20 do 25 °C, pišu Vijesti.ba.

