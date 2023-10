U jutarnjim satima po kotlinama Bosne je moguća magle. Vjetar slab, uglavnom, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 24 do 30 stepeni.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 10, a dnevna oko 25 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, pišu Vijesti.ba.

