Danas u BiH sunčano, temperatura do 29 stepeni

Prije podne po kotlinama Bosne je moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 22 do 27, na jugu do 29 °C.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 9, a dnevna oko 24 °C.

U utorak 03.10.2023., pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne može biti magle. Vjetar slab, uglavnom, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 24 do 30 °C.

U srijedu 04.10.2023., jutro pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 21 do 26, na jugu do 29 °C.

U četvrtak 05.10.2023., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 25, na jugu do 28 °C, pišu Vijesti.ba.

