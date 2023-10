SUNCE ĆE ISPRATITI VIKEND, A EVO I KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE POČETKOM SEDMICE

Lokalno može pasti veoma malo kiše u sjevernim i centralnim područjima ili lokalni pljusak na istoku i sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.

U utorak u Bosni i Hercegovini stabilno i sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab većinom južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni.

U srijedu očekuje se povećanje oblačnosti tokom dana. Najviše sunčanog vremena na jugu zemlje. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. prenosi Hayat

